Сорвавший строительство больницы ставропольский чиновник лишил регион скидки в 200 тысяч рублей

Ставрополь, 16 апреля. Следователи возбудили уголовное дело в отношении председателя комитета Ставропольского края по государственным закупкам Александра Абалешева.

Абалешева подозревают в превышении должностных полномочий, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону. По версии следствия, в 2019 году чиновник потребовал от компании, победившей в аукционе на строительство детской клинической больницы в Ставрополе, отказаться от заключения контракта. Действия подозреваемого затянули сроки выполнения подрядных работ и привели к расторжению контракта. Таким образом, выделенные бюджетные деньги не были освоены.

Выяснилось, что начальная цена подрядных работ составляла 1 838 263 260 рублей, победившая в аукционе фирма предложила на 200 тысяч меньше. Кроме того, данная компания зарекомендовала себя как надежная организация, реконструировавшая многие объекты в Чечне, в том числе и медучреждения, сообщил источник ФАН.

Следственный комитет ходатайствует об избрании Абалешеву меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.