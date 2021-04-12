Главу Аксайского района Ростовской области задержали после обысков

Ставрополь, 12 апреля. Правоохранители совместно с силовиками задержали главу Аксайского района Ростовской области Виталия Борзенко в Кисловодске. Его считают причастным к нескольким преступлениям.

Незадолго до задержания у управленца проходили обыски. Теперь его везут в Ростов-на-Дону для избрания меры пресечения. Предполагается, что следователи будут запрашивать для Борзенко арест.

С чем именно связано задержание главы Аксайского района Ростовской области пока не сообщается. Однако, по некоторым данным, известно, что против него возбудили сразу несколько уголовных дел. Так, Борзенко подозревают в мошенничестве, организации преступного сообщества и злоупотреблении должностными полномочиями.