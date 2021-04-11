Продлена программа развития Северо-Кавказского федерального округа

Ставрополь, 11 апреля. В пресс-службе Министерства экономического развития Российской Федерации рассказали о причинах продления программы развития СКФО.

Исполнение госпрограммы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» сохранится до 2030 года. Объем бюджетных ассигнований равняется 306 миллиардам рублей. Приоритеты программы перечислили журналистам в ведомстве.

«Реализация мероприятий госпрограммы позволит создать новые рабочие места и сократить уровень безработицы», — заявили в Минэкономразвития.

Также планируется совершенствование спортивной инфраструктуры в регионе. В рамках программы хотят работать над благоустройством территорий, развивать дошкольное и школьное образование.

Глава комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев ранее заявил Федеральному агентству новостей, что Минэкономразвитию следует уделить внимание развитию туризма в СКФО. Нужно активнее продвигать на внутреннем рынке курорты Северного Кавказа, уверен депутат.