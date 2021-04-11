Компания Черчесова с ноября пытается оспорить отказ в аренде земли в Северной Осетии

Владикавказ, 11 апреля. Судебное заседание по иску фирмы, принадлежащей тренеру Станиславу Черчесову, перенесено на 26 апреля. Компания оспаривает отказ североосетинских властей.

Изначально фирма обратилась в местную администрацию с просьбой предоставить прилегающий к реке земельный участок. Отказ был получен в августе 2020 года. Через три месяца организация подала иск в Арбитражный суд для оспаривания отказа.

Требование сводится к предоставлению в аренду 60 кв. м участка, который прилегает к реке Курентидон. При этом указывается, что стоимость аренды должна составлять 45 тыс. рублей, согласно кадастровой стоимости. В рыночных условиях сумма составляет 90 тыс. рублей. В компании подчеркнули, что на реке собираются разводить форель. В январе 2021 года владельцем фирмы стал тренер сборной РФ по футболу Станислав Черчесов.