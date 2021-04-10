Силовики в Дагестане задержали за взятки десять инспекторов Ространснадзора

Махачкала, 10 апреля. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о получении взятки. В качестве подозреваемых проходят десять сотрудников дагестанского отдела Ространснадзора.

По версии следователей, группа инспекторов решила незаконно заработать на водителях грузовиков. С апреля по ноябрь 2020 года фигуранты за деньги позволяли груженым фурам проезжать без прохождения весового контроля. Общая сумма взяток составила 1,2 миллиона рублей. В настоящее время половина задержанных взята под стражу.

В Томской области бывший начальник одного из отделов МВД предстал перед судом за коррупцию. Суд приговорил его к семи годам колонии за получение взяток от сутенера, сообщал ФАН.