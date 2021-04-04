Полицейские остановили всадников под флагом Чечни у могилы полководца в Дагестане

Махачкала, 4 апреля. Стражи порядка вынудили участников незаконного похода к могиле Байсангура Беноевского покинуть памятник, так как их действия не были согласованы с администрацией.

Правоохранители зафиксировали толпу всадников из 29 человек в Новолакском районе накануне. Неизвестные под чеченским флагом остановились у могилы участника Кавказской войны Байсангура Беноевского. Как впоследствии выяснилось, они хотели почтить память известного полководца, сообщили ФАН в МВД Дагестана.

Однако полицейским все же пришлось заставить участников конного похода покинуть памятник. Основанием для этого послужило то, что всадники не имели при себе соответствующего разрешения местной администрации. Данную информацию стражи порядка донесли и до участников похода, после чего они разошлись без возникновения конфликтных ситуаций.

Ранее дагестанские власти дополнили список ополченцев, которые принимали участие в борьбе против бандформирований в 1999 году, сообщал ФАН. В него внесли еще 78 фамилий.