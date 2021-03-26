ФАН выяснил имена четырех погибших при падении авто с обрыва в Дагестане

Махачкала, 26 марта. Легковой автомобиль Lada Priora упал в горном районе Дагестана. В результате трагедии погибли четыре человека, редакция ФАН выяснила их имена.

Автомобилем управлял 62-летний Меджид Р. Пассажирами были Абдулкадыр О., Магомед Г. и Рабадан Г., им было 58, 72 и 78 лет соответственно.

По данным источника ФАН, водитель не справился с управлением в районе 30-го километра дороги Акуша — Тузламахи. Машина упала с обрыва высотой около 100 метров и приземлилась на огромные камни. Все четверо находящихся в салоне мужчин погибли на месте. Правоохранители проводят проверку и выясняют обстоятельства ДТП.

ФАН сообщал о падении микроавтобуса в горах Чечни, жертвой происшествия стала 62-летняя женщина.