Глава Майкопа Гетманов стал фигурантом уголовного дела

Майкоп, 24 марта. Сотрудники правоохранительных органов задержали главу города Андрея Гетманова, передает пресс-служба следственного управления СКР по Республике Адыгея.

По какой именно статье УК РФ Гетманов проходит, пока неизвестно. В настоящий момент решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения. Все обстоятельства и причины задержания устанавливаются.

Андрея Гетманова избрали на пост главы города в феврале 2018 года. До этого он занимал должность на космодроме Байконур, а позже стал депутатом Государственного совета Адыгеи.