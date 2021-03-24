Выманившего у женщины 2 млн рублей лжеспецназовца задержали в Северной Осетии

Владикавказ, 24 марта. Жителя села Октябрьское задержали по подозрению в интернет-мошенничестве, сообщили в пресс-службе МВД России по Республике Северная Осетия-Алания.

По версии следствия, 35-летний подозреваемый зарегистрировался на сайте знакомств и начал переписываться с 50-летней жительницей Омска, представившись полковником спецназа. На протяжении года они общались в социальных сетях.

В какой-то момент мужчина посетовал на финансовые трудности и попросил у возлюбленной деньги «на лечение». Он заявил, что получил на службе серьезное ранение и теперь ему грозит ампутация ноги. Спустя некоторое время злоумышленник рассказал женщине о якобы сгоревшем доме и вновь получил от нее денежные средства. В общей сложности потерпевшая лишилась около 2 млн рублей.

Внезапно «спецназовец» перестал выходить на связь, удалился из социальных сетей и заблокировал свой номер. Тогда омичка поняла, что попалась в сети афериста, и обратилась в полицию. В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемого задержали, он уже признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Аналогичный инцидент произошел с 57-летней жительницей Пензенской области. Она перечислила интернет-бойфренду 350 тысяч рублей, ожидая от него посылку с сюрпризом. Оказалось, что с ней переписывались мошенники, сообщал сайт 360tv.ru.