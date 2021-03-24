Предполагаемых убийц депутата Торчинова задержали в Северной Осетии

Владикавказ, 24 марта. Правоохранители установили личности подозреваемых в убийстве депутата думы Беслана Тамерлана Торчинова и провели их задержание.

Предполагаемых злоумышленников оказалось двое. Оба мужчины, по предварительным данным, приходятся Торчинову родственниками. Сейчас с ними беседуют следователи. В рамках допроса сотрудникам СК предстоит установить причастность мужчин к совершению преступления, а также мотивы, которыми они руководствовались.

Незадолго до гибели депутат гордумы Беслана бесследно исчез. Его поиски продолжались несколько дней. В итоге пропавшего мужчину нашли мертвым. Кроме того, полицейские обнаружили брошенный авто Торчинова, в котором были следы крови и борьбы.