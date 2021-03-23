Экс-главу УФМС по Дагестану приговорили к 12 годам колонии за взятки

Махачкала, 23 марта. Суд вынес приговор бывшему руководителю УФМС по Республике Дагестан Раджабу Абдулатипову, обвиняемому в получении крупной взятки и мошенничестве.

По версии следствия, в 2009 году местный житель через посредника передал Абдулатипову 160 тысяч рублей за трудоустройство в региональное управление ФМС, которое тот возглавлял.

В 2013 году к Абдулатипову обратился руководитель филиала «Главного бюро медико-социальной экспертизы по Республике Дагестан» Магомед Махачев и попросил организовать его назначение на должность руководителя Главного бюро медико-социальной экспертизы.

Абдулатипов пообещал исполнить просьбу и потребовал 40 млн рублей. Кроме того, за «покровительство» Махачев должен был ежемесячно платить ему по 1 млн рублей. Так как сам Абдулатипов не мог назначить никого на такую должность, он попросил об этом брата — главу республики. Утаив информацию о взятке, чиновник заявил, что Махачев — единственный подходящий кандидат на эту должность.

До 2017 года Махачев ежемесячно выплачивал Абдулатипову по 1 млн рублей, но этого оказалось мало — он стал вымогать дорогие подарки и в общей сложности получил от него деньги и имущество на сумму не менее 90 млн рублей.

Следствие ходатайствовало об аресте имущества Абдулатипова — недвижимость в Каспийске, земельные участки и денежные средства. Суд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в 8 млн рублей.