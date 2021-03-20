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ЧП на водохранилище оставило без воды более 60 тысяч жителей Дагестана

ЧП на водохранилище оставило без воды более 60 тысяч жителей Дагестана

Махачкала, 20 марта. Более 60 тысяч жителей дагестанского города Избербаша остались без воды из-за загрязнения водохранилища. О ЧП сообщили в республиканском главке МЧС.

В ведомстве пояснили, что снижение уровня воды в водохранилище произошло из-за перекрытия шлюзов на Канале имени Октябрьской Революции, куда попала грязная талая вода.

В настоящее время от водоснабжения отключены 5938 домов, где проживают 60 453 человека (в том числе 18 628 детей), а также 28 социально значимых объектов. Для обеспечения местных жителей водой задействованы 13 водовозов.

Ранее URA.RU сообщало об аварии на трансформаторной станции в Екатеринбурге, из-за которой два микрорайона города остались без света и воды.

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