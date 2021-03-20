ЧП на водохранилище оставило без воды более 60 тысяч жителей Дагестана

Махачкала, 20 марта. Более 60 тысяч жителей дагестанского города Избербаша остались без воды из-за загрязнения водохранилища. О ЧП сообщили в республиканском главке МЧС.

В ведомстве пояснили, что снижение уровня воды в водохранилище произошло из-за перекрытия шлюзов на Канале имени Октябрьской Революции, куда попала грязная талая вода.

В настоящее время от водоснабжения отключены 5938 домов, где проживают 60 453 человека (в том числе 18 628 детей), а также 28 социально значимых объектов. Для обеспечения местных жителей водой задействованы 13 водовозов.

Ранее URA.RU сообщало об аварии на трансформаторной станции в Екатеринбурге, из-за которой два микрорайона города остались без света и воды.