Минтранс Дагестана назвал причину обрушения моста в Шамильском районе

Махачкала, 15 марта. Автомобильная переправа рухнула из-за превышения допустимой нагрузки, заявили в республиканском ведомстве.

Мост через реку Аварское Койсу обрушился под тяжестью проезжавшего по нему КамАЗа. Нагрузка на переправу оказалась недопустимой, и ее опоры не выдержали, сообщили представители Минтранса Дагестана.

В результате инцидента, по предварительным данным, пострадал один человек. Пока о его состоянии ничего неизвестно. На месте обрушения моста продолжают работать сотрудники спасательного ведомства, сообщал ФАН. Они выясняют обстоятельства случившегося, а также участвуют в мероприятиях по ликвидации последствий ЧП.