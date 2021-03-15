Один человек пострадал при обрушении моста в Дагестане

Махачкала, 15 марта. Автомобильная переправа обрушилась при проезде КамАЗа в Шамильском районе Дагестана. В результате инцидента пострадал один человек.

Мост обрушился в районе села Хебда, сообщили представители управления МЧС по региону. По их словам, конструкция не выдержала вес грузовика, который проезжал по ней. После обрушения переправы помощь потребовалась одному человеку. О состоянии пострадавшего жителя республики пока не сообщается.

В настоящее время на месте инцидента работает бригада спасателей. Сотрудники ведомства выясняют обстоятельства случившегося, а также участвуют в мероприятиях по ликвидации последствий ЧП.

В Москве на площади трех вокзалов обрушился подземный переход, сообщало РИАМО. В результате случившегося никто не пострадал.