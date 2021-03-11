ФАН публикует фото с места спецоперации по задержанию боевика в Махачкале

Махачкала, 11 марта. Фото с места проведения контртеррористической операции в Советском районе Махачкалы появились в распоряжении Федерального агентства новостей.

Вооруженный злоумышленник оказал сопротивление правоохранителям во время проверки данных о подготовке террористических преступлений. В настоящее время боевик находится в частном доме на улице Батырая, уточнил источник ФАН.

В районе действует правовой режим КТО. Решение о его введении было принято начальником УФСБ по Республике Дагестан.