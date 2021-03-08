Мужчина убил жену и покончил с собой в Северной Осетии

Владикавказ, 8 марта. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту убийства женщины, сообщает следственное управление СК по республике.

Инцидент произошел в ночь на 8 марта в одном из частных домовладений в городе Алагире. Мужчина убил супругу, а после свел счеты с жизнью. Оба скончались на месте происшествия, все обстоятельства и причины случившегося в настоящий момент устанавливаются.

Житель Усолья-Сибирского убил соседа по общежитию из-за пары украденных ботинок, сообщал телеканал «360». Во время конфликта он ударил мужчину кулаком, а затем ранил ножом, спрятанным в рукаве. Суд заключил подозреваемого под стражу.