Оставшаяся без внимания мужа дагестанка выдумала нападение на себя

Махачкала, 7 марта. Жительница Махачкалы ради внимания супруга инсценировала ограбление на саму себя.

Женщина связала себя и ждала, пока муж придет с работы и обратит на нее внимание. Мужчина пришел и вызвал сотрудников полиции. По легенде дамы, грабитель в маске проник в квартиру, взял веревку и сковал руки женщины. Также преступник якобы украл ее телефон. Выехавшие на место полицейские сразу выяснили, что рассказ дагестанки — обман, так как пострадавшая начала путаться в показаниях.

В МВД призвали мужей уделять женам больше внимания, чтобы им не приходилось инсценировать нападения. Вероятно, заскучавшую гражданку привлекут к ответственности.