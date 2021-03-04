Прокуратура проверяет сведения о массовой гибели птиц в Дагестане

Махачкала, 4 марта. Сотрудники прокуратуры Дагестана организовали проверку после появления информации о массовой гибели птиц в Аграханском заливе.

Массовую гибель птиц зафиксировали специалисты Каспийского природоохранного центра. По их словам, в районе Аграханского залива лежат около 300 трупов уток и лебедей. Что стало причиной их смерти, пока неизвестно. Эксперты цента в Дагестане выдвигают несколько версий случившегося, одна из которых — браконьерская деятельность.

Также к выяснению обстоятельств инцидента присоединились сотрудники региональной прокуратуры. На данный момент они проверяют информацию о гибели птиц, чтобы при необходимости дать делу процессуальный ход.