ФАН публикует фото с места смертельного ДТП в Дагестане, где погибли полицейские

Махачкала, 28 февраля. Двое полицейских погибли в аварии с водовозом, еще двое получили травмы. Федеральное агентство новостей публикует фото с места смертельной аварии.

ДТП произошло на трассе Атланаул — Буйнакск в Дагестане. По предварительным данным, грузовик выехал на встречную полосу и протаранил полицейский УАЗ. От полученных травм двое правоохранителей скончались на месте, еще одного полицейского и водителя водовоза с травмами средней степени тяжести доставили в больницу.

Сотрудника полиции заподозрили в смертельной аварии в Челябинске, сообщал телеканал «360». Следствие полагает, что пьяный полицейский за рулем Lada Granta выехал на встречку и врезался в Hyundai Solaris. Виновник ДТП скрылся, все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.