Двое полицейских погибли в ДТП с водовозом в Дагестане

Махачкала, 28 февраля. Авария с водовозом унесла жизни двоих полицейских, еще два человека получили травмы, сообщили в пресс-службе республиканского управления МВД.

Трагический инцидент произошел на трассе Атланаул — Буйнакск в Дагестане. По предварительной версии, водовоз выехал на встречную полосу, где протаранил служебный УАЗ. Среди пострадавших — еще один сотрудник полиции, а также водитель грузового авто. По факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Автомобили «Мерседес» и «Субару» столкнулись напротив здания мэрии Большого Камня в Приморском крае, сообщало издание Deita. Обе машины получили серьезные повреждения. Официальной информации о состоянии участников ДТП не поступало.