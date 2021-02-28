Один из участников нападения на полицейских в Махачкале скончался в больнице

Махачкала, 28 февраля. Мужчина, получивший ранение в перестрелке с дагестанскими правоохранителями, умер в больнице.

Представители следственного управления СК РФ по региону сообщили о смерти злоумышленника, который напал на полицейских в столице Республики Дагестан. Он скончался от ранений, полученных в перестрелке со стражами порядка. После инцидента мужчина был доставлен в больницу.

Ранее в СК РФ по региону заявили о возбуждении уголовного дела по факту посягательства на жизнь полицейского в Махачкале. Местные стражи порядка остановили для проверки документов двух мужчин, один из которых впоследствии открыл по правоохранителям огонь. В результате перестрелки вооруженный злоумышленник получил ранение, также пуля задела одного из сотрудников органов.