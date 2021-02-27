Жертвами ДТП с грузовиком в Дагестане стали две женщины

Махачкала, 27 февраля. В Дагестане два человека скончались в результате серьезной аварии. Еще трое получили травмы и были госпитализированы.

В Карабудахкентском районе Дагестана КамАЗ на высокой скорости влетел в стоящие на дороге машины. По предварительной версии полицейских, водитель грузовика не справился с управлением. В результате происшествия также друг в друга врезались рядом стоящие авто.

На месте ДТП работают врачи и стражи порядка. Пострадавших доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

Смертельная авария произошла ранее в Челябинске. ДТП спровоцировал полицейский, сообщал ФАН.