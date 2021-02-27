Дагестанка пыталась продать новорожденного младенца за 800 тыс. рублей

Махачкала, 27 февраля. Жительницу Дагестана заподозрили в попытке продать своего новорожденного ребенка за 800 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

По версии следствия, в декабре 2020 года беременная 28-летняя девушка предложила жительнице Махачкалы купить ее будущего ребенка. Роды были запланированы на февраль 2021 года. Женщине понравилось предложение, однако спустя некоторое время она начала сомневаться и рассказала обо всем сотрудникам правоохранительных органов.

После того как сделка с условным покупателем состоялась, молодую мать задержали полицейские. По данному факту возбудили уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ «Купля-продажа, совершенная в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Похожий случай произошел в Москве. Женщина попыталась продать свою 13-летнюю дочь за миллион рублей, теперь ей грозит тюремный срок, сообщал телеканал «360».