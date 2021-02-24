МВД Дагестана расследует детали драки со стрельбой в Кизляре

Кизляр, 24 февраля. Двое злоумышленников устроили драку со стрельбой в Кизляре и скрылись с места происшествия на автомобилях ВАЗ-2114.

Сотрудники МВД Дагестана оперативно выехали на место, где произошла драка, и установили личность одного из нападавших. Им оказался 32-летний житель Гунибского района.

Сообщается, что пострадавшие получили огнестрельные ранения и отправлены в больницу Кизляра. Полиция республики и следственные органы продолжают разбираться в деталях происшествия и разыскивают второго подозреваемого.

Министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов недавно сообщил, что в республике в прошлом году зафиксировано в пять раз меньше убийств, чем годом раньше. Его слова процитировало Федеральное агентство новостей.