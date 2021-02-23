Двоих детей госпитализировали после отравления газом на Ставрополье

Ставрополь, 23 февраля. Три человека отравились газом в Ставропольском крае. Пострадавших госпитализировали в больницу.

Отравление произошло в Кировском городском округе в одном из домов станицы Марьинской. Предположительно, взрослый и двое детей пострадали в результате неисправности газового оборудования в частном доме. Они отравились природным газом, передает пресс-служба СК РФ по региону.

Правоохранители организовали проверку по данному факту, по итогам которой будут приняты меры реагирования. Устанавливается точная причина произошедшего.