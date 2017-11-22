Две ручные гранаты нашли в ливневой канализации в Петрозаводске

Петрозаводск, 22 ноября. Работники городских служб Петрозаводска обнаружили две ручные гранаты РГД на улице Балтийская. Боеприпасы нашли во время работ по очистке ливневой канализации.

На место незамедлительно выехали саперы, которые изъяли опасную находку для последующего уничтожения. Как именно гранаты попали в ливневую канализацию, не уточняются.

Отметим, что в этот же день правоохранительные органы Петрозаводска оцепили железнодорожный вокзал на площади Гагарина из-за подозрительной сумки, которая лежала в кассовом зале. После проверки выяснилось, что сумка не представляет никакой опасности.