Пьяный мужчина в Карелии зверски избил брата бутылкой и чайником

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Петрозаводск, 9 ноября. Жителя города Питкяранта в Карелии приговорили к году лишения свободы условно за умышленное причинение вреда здоровью и угрозу убийством своему родственнику, сообщили в пресс-службе городского суда.

Инцидент произошел в апреле текущего года, когда житель Карелии распивал спиртные напитки со своими братом. Между родственниками произошла ссора — подсудимый набросился на брата, нанес ему несколько ударов по голове бутылкой.

Затем мужчина вооружился металлическим чайником и продолжил избивать пострадавшего. Вслед за этим он попытался придушить его подушкой. Судмедэксперт квалифицировал полученные пострадавшим травмы как средней степени тяжести.