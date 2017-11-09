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Пьяный мужчина в Карелии зверски избил брата бутылкой и чайником
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    Пьяный мужчина в Карелии зверски избил брата бутылкой и чайником

    15:43  9 Ноября 2017
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    Пьяный мужчина в Карелии зверски избил брата бутылкой и чайником

    Петрозаводск, 9 ноября. Жителя города Питкяранта в Карелии приговорили к году лишения свободы условно за умышленное причинение вреда здоровью и угрозу убийством своему родственнику, сообщили в пресс-службе городского суда. 

    Инцидент произошел в апреле текущего года, когда житель Карелии распивал спиртные напитки со своими братом. Между родственниками произошла ссора — подсудимый набросился на брата, нанес ему несколько ударов по голове бутылкой.

    Затем мужчина вооружился металлическим чайником и продолжил избивать пострадавшего. Вслед за этим он попытался придушить его подушкой. Судмедэксперт квалифицировал полученные пострадавшим травмы как средней степени тяжести. 

    Автор: Ирина Селезнева
    #карелия
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