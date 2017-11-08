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Общество
Житель Карелии стал фигурантом уголовного дела из-за подарка бабушки
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    Житель Карелии стал фигурантом уголовного дела из-за подарка бабушки

    11:52  8 Ноября 2017
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    Житель Карелии стал фигурантом уголовного дела из-за подарка бабушки

    Петрозаводск, 8 ноября. Житель Петрозаводска стал фигурантом уголовного дела из-за немецкого пистолета маузера, который ему подарила бабушка-партизанка, сообщили в Петрозаводском городском суде.

    Маузер жителю Петрозаводска достался в подарок от бабушки, которая во время Великой Отечественной войны воевала в партизанском отряде. Внук хранил наследство в сейфе как память о родственнице, не имея соответствующего разрешения на оружие.

    Житель Карелии стал фигурантом уголовного дела из-за подарка бабушки

    В июле этого года полицейские изъяли пистолет. Против владельца было возбуждено уголовное дело по статье «незаконное хранение огнестрельного оружия». 3 ноября уголовное дело было закрыто после деятельного раскаяния.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #уголовное дело #карелия #пистолет #подарок #бабушка #петрозаводск #маузер
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