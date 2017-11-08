Житель Карелии стал фигурантом уголовного дела из-за подарка бабушки

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Петрозаводск, 8 ноября. Житель Петрозаводска стал фигурантом уголовного дела из-за немецкого пистолета маузера, который ему подарила бабушка-партизанка, сообщили в Петрозаводском городском суде.

Маузер жителю Петрозаводска достался в подарок от бабушки, которая во время Великой Отечественной войны воевала в партизанском отряде. Внук хранил наследство в сейфе как память о родственнице, не имея соответствующего разрешения на оружие.

В июле этого года полицейские изъяли пистолет. Против владельца было возбуждено уголовное дело по статье «незаконное хранение огнестрельного оружия». 3 ноября уголовное дело было закрыто после деятельного раскаяния.