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Происшествия
Два крупных пожара произошли в столице Карелии
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    Два крупных пожара произошли в столице Карелии

    17:40  5 Ноября 2017
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    Два крупных пожара произошли в столице Карелии

    Петрозаводск, 5 ноября. Сотрудники правоохранительных органов Карелии выясняют обстоятельства двух пожаров в Петрозаводске. Об этом сообщили представители республиканского управления МЧС.

    Инциденты произошли на Лососинском шоссе. Согласно предварительным данным, 3 ноября поступила информация о пожаре в районе дома №15. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Как отметили спасатели, причиной возгорания в одноэтажном строении стало неосторожное обращение с огнем.

    Непосредственно 4 ноября стало известно о пожаре в районе дома №11. Причины произошедшего пока не установлены.

    Напомним, ранее стало известно о пожаре на складе с горючими веществами в Санкт-Петербурге.

    Автор: Алексей Громов
    #петрозаводск
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