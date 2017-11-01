Экс-мэра Питкяранты оштрафовали на 15 миллионов рублей за вырубку леса в Карелии

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Петрозаводск, 1 ноября. Верховный суд признал законным штраф в размере 15 миллионов рублей для бывшего мэра городского поселения Питкяранта в Карелии за незаконную вырубку леса.

Как стало известно, Верховный суд Республики Карелия подтвердил законность решения суда по иску прокурора Питкярантского района о штрафе для бывшего главы Питкяранты. Бывший чиновник должен заплатить 15 миллионов рублей за нанесение вреда экологии региона.

По версии следствия, он заключал контракты купли-продажи древесно-кустарниковой растительности на корню с предпринимателями. Бизнесмены буквально извели лес, пишут местные СМИ.

Приговор для экс-главы Питкяранты уже вступил в силу.

Накануне сообщалось о том, что оренбургский бизнесмен возместил государству 260 миллионов рублей за неуплату налогов на сумму свыше 182 миллионов рублей.