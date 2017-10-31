Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Экономика
Россельхознадзор разрешил ввоз томатов в Россию с трех турецких предприятий
Происшествия
Жительница Карелии дважды ударила ножом сестру-инвалида во время пьяной ссоры
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Жительница Карелии дважды ударила ножом сестру-инвалида во время пьяной ссоры

    19:04  31 Октября 2017
    33

    Жительница Карелии дважды ударила ножом сестру-инвалида во время пьяной ссоры

    Петрозаводск, 31 октября. Жительница Карелии предстанет перед судом за то, что напала с ножом на свою сестру — инвалида первой категории. Инцидент произошел в августе этого года в Беломорском районе Карелии.

    Жительница Карелии дважды ударила ножом сестру-инвалида во время пьяной ссоры

    Во время застолья между сестрами вспыхнул конфликт. Тогда 27-летняя девушка схватила нож и дважды ударила свою обидчицу. Врачам удалось спасти жизнь пострадавшей, которая получила серьезные ранения. Теперь напавшей на сестру молодой женщине грозит до 10 лет лишения свободы. В региональном управлении Следственного комитета пояснили, что материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

     

    Автор: Геннадий Плющев
    #нападение #нож #карелия #дело #сестра
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Россельхознадзор разрешил ввоз томатов в Россию с трех турецких предприятий

        Россельхознадзор разрешил ввоз томатов в Россию с трех турецких предприятий

        19:47   31 Октября 2017
        47
        Госдума возьмет под контроль сборщиков биоматериала россиян

        Госдума возьмет под контроль сборщиков биоматериала россиян

        18:44   31 Октября 2017
        671
        Подлодка «Великий Новгород» нанесла залповый удар «Калибрами» по объектам ИГ в Дейр эз-Зоре

        Подлодка «Великий Новгород» нанесла залповый удар «Калибрами» по объектам ИГ в Дейр эз-Зоре

        17:43   31 Октября 2017
        789
        КС Испании «заморозил» резолюцию Каталонии о независимости региона

        КС Испании «заморозил» резолюцию Каталонии о независимости региона

        15:37   31 Октября 2017
        78