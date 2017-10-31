Жительница Карелии дважды ударила ножом сестру-инвалида во время пьяной ссоры

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Петрозаводск, 31 октября. Жительница Карелии предстанет перед судом за то, что напала с ножом на свою сестру — инвалида первой категории. Инцидент произошел в августе этого года в Беломорском районе Карелии.

Во время застолья между сестрами вспыхнул конфликт. Тогда 27-летняя девушка схватила нож и дважды ударила свою обидчицу. Врачам удалось спасти жизнь пострадавшей, которая получила серьезные ранения. Теперь напавшей на сестру молодой женщине грозит до 10 лет лишения свободы. В региональном управлении Следственного комитета пояснили, что материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.