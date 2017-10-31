США разрешили НАБУ выступить против Авакова — эксперт

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Киев, 31 октября. Национальное антикоррупционное бюро получило одобрение со стороны США на то, чтобы начать расследование в отношении семьи министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Такое мнение выразил во вторник руководитель Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

По его словам, в обычной ситуации антикоррупционное бюро ни за что бы не позволило себе выступить против Авакова, однако НАБУ получило гарантии от американского посольства, что борцов с коррупцией не будут преследовать за их расследование.

«НАБУ получили гарантии от американского посольства, что им ничего не будет. То есть НАБУ может себе это позволить», — отметил Погребинский.

Эксперт добавил, что выступление против Авакова отвечает интересам президента Украины Петра Порошенко, который стремится ослабить главу МВД. Погребинский напомнил, что ранее Аваков снял охрану с правительственного квартала, объяснив свои действия нежеланием тратить деньги на охрану «этого хлама». Политолог уверен, что под «хламом» Аваков подразумевал здание Верховной рады, передает «Ридус».

Ранее сообщалось, что сотрудники НАБУ провели обыски в доме сына Авакова, после чего тот был задержан.