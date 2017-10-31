Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Экономика
Россельхознадзор разрешил ввоз томатов в Россию с трех турецких предприятий
Украина
США разрешили НАБУ выступить против Авакова — эксперт
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    США разрешили НАБУ выступить против Авакова — эксперт

    18:43  31 Октября 2017
    142

    США разрешили НАБУ выступить против Авакова — эксперт

    Киев, 31 октября. Национальное антикоррупционное бюро получило одобрение со стороны США на то, чтобы начать расследование в отношении семьи министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Такое мнение выразил во вторник руководитель Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

    По его словам, в обычной ситуации антикоррупционное бюро ни за что бы не позволило себе выступить против Авакова, однако НАБУ получило гарантии от американского посольства, что борцов с коррупцией не будут преследовать за их расследование.

    США разрешили НАБУ выступить против Авакова — эксперт

    «НАБУ получили гарантии от американского посольства, что им ничего не будет. То есть НАБУ может себе это позволить», — отметил Погребинский.

    Эксперт добавил, что выступление против Авакова отвечает интересам президента Украины Петра Порошенко, который стремится ослабить главу МВД. Погребинский напомнил, что ранее Аваков снял охрану с правительственного квартала, объяснив свои действия нежеланием тратить деньги на охрану «этого хлама». Политолог уверен, что под «хламом» Аваков подразумевал здание Верховной рады, передает «Ридус».

    Ранее сообщалось, что сотрудники НАБУ провели обыски в доме сына Авакова, после чего тот был задержан.

    Автор: Геннадий Плющев
    #сша #аваков #задержание #набу #сын
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Россельхознадзор разрешил ввоз томатов в Россию с трех турецких предприятий

        Россельхознадзор разрешил ввоз томатов в Россию с трех турецких предприятий

        19:47   31 Октября 2017
        47
        Госдума возьмет под контроль сборщиков биоматериала россиян

        Госдума возьмет под контроль сборщиков биоматериала россиян

        18:44   31 Октября 2017
        582
        Подлодка «Великий Новгород» нанесла залповый удар «Калибрами» по объектам ИГ в Дейр эз-Зоре

        Подлодка «Великий Новгород» нанесла залповый удар «Калибрами» по объектам ИГ в Дейр эз-Зоре

        17:43   31 Октября 2017
        781
        КС Испании «заморозил» резолюцию Каталонии о независимости региона

        КС Испании «заморозил» резолюцию Каталонии о независимости региона

        15:37   31 Октября 2017
        78