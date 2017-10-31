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Общество
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Тело женщины обнаружили в сгоревшем частном доме в Карелии
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    Тело женщины обнаружили в сгоревшем частном доме в Карелии

    14:06  31 Октября 2017
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    Тело женщины обнаружили в сгоревшем частном доме в Карелии

    Петрозаводск, 31 октября. В ночь на 31 октября в поселке Пяльма Пудожского района произошел пожар в деревянном жилом доме, в котором находились три квартиры. 

    В пожарную часть Пудожского района Республики Карелия в ночь на 31 октября поступил звонок. Прибывшие на место ЧП пожарные обнаружили, что огонь охватил центральную квартиру частного дома. Согласно сообщению регионального МЧС, вызов был запоздалым. Пожар потушили, на месте возгорания был обнаружен труп женщины 1979 года рождения. Правоохранительные органы проводят проверку, выясняя причину пожара. 

    Автор: Ирина Селезнева
    #пожар #карелия
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