Три человека погибли при лобовом столкновении автомобилей на трассе в Карелии

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Петрозаводск, 30 октября. Три человека погибли при столкновении двух автомобилей на трассе в Карелии, сообщили сотрудники пресс-службы главного управления МЧС РФ по региону.

Трагедия произошла на севере Карелии. Автомобили двигались по трассе «Кочкома-госграница» навстречу друг другу.

В районе Костомукши иномарка Volvo выехала на встречную полосу, чтобы совершить обгон, где столкнулась с «ВАЗ-2115». В результате аварии три человека погибли. Еще трое получили травмы различной степени тяжести, пишет «Ньюинформ».

Ранее, как передавало агентство Ura.Ru, два человека погибли в результате страшной аварии на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск.