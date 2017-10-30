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Три человека погибли при лобовом столкновении автомобилей на трассе в Карелии
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    Три человека погибли при лобовом столкновении автомобилей на трассе в Карелии

    10:53  30 Октября 2017
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    Три человека погибли при лобовом столкновении автомобилей на трассе в Карелии

    Петрозаводск, 30 октября. Три человека погибли при столкновении двух автомобилей на трассе в Карелии, сообщили сотрудники пресс-службы главного управления МЧС РФ по региону.

    Трагедия произошла на севере Карелии. Автомобили двигались по трассе «Кочкома-госграница» навстречу друг другу.

    В районе Костомукши иномарка Volvo выехала на встречную полосу, чтобы совершить обгон, где столкнулась с «ВАЗ-2115». В результате аварии три человека погибли. Еще трое получили травмы различной степени тяжести, пишет «Ньюинформ».

    Ранее, как передавало агентство Ura.Ru, два человека погибли в результате страшной аварии на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #дтп #авария #карелия #смерть
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