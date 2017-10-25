Торговец леса из Карелии обманул государство на 7 миллионов рублей

В Избранное

Петрозаводск, 25 октября. Директора фирмы по экспорту лесопродукции будут судить в Карелии за мошенничество на сумму почти в семь миллионов рублей, сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

По версии следствия, бизнесмен из Карелии совершил восемь преступлений. В СК РФ пояснили, что с 2013 года по май 2016 он использовал реквизиты подконтрольных организаций для оформления документов по приобретению лесопродукции.

Эти бумаги учитывались и к бухгалтерскому учету компании. Данные передавались в налоговую службу с ложными сведениями для возмещения НДС. На расчетный счет организации в результате были перечислены более 6,8 миллиона рублей.

Обвиняемый уже признал свою вину. Бизнесмен возместил ущерб, который причинил бюджетной системе страны. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. Предпринимателю грозят до 10 лет лишения свободы.