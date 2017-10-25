Пожарные эвакуировали 70 человек из горящего дома в Петрозаводске

В Избранное

Петрозаводск, 25 октября. Сотрудники пожарной службы эвакуировали из горящего в Карелии дома 70 человек, среди которых было 15 детей. Об этом в среду сообщает ЕДДС Петрозаводска.

По имеющимся данным, 10 человек пришлось эвакуировать при помощи спецтехники, так как самостоятельно спуститься по лестнице они не могли.

Отмечается, что эпицентром пожара в доме № 6, расположенного на улице Пограничной, стали хозяйственные постройки в подвале.

В результате пожарные спасли 70 человек, из них 15 детей. Сообщается, что в 03.54 возгорание удалось ликвидировать.

В настоящее время причины возгорания не известны.

Накануне стало известно, что две девочки погибли при пожаре в доме в Свердловской области.