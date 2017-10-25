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Пожарные эвакуировали 70 человек из горящего дома в Петрозаводске
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    Пожарные эвакуировали 70 человек из горящего дома в Петрозаводске

    8:48  25 Октября 2017
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    Пожарные эвакуировали 70 человек из горящего дома в Петрозаводске

    Петрозаводск, 25 октября. Сотрудники пожарной службы эвакуировали из горящего в Карелии дома 70 человек, среди которых было 15 детей. Об этом в среду сообщает ЕДДС Петрозаводска.

    По имеющимся данным, 10 человек пришлось эвакуировать при помощи спецтехники, так как самостоятельно спуститься по лестнице они не могли.

    Отмечается, что эпицентром пожара в доме № 6, расположенного на улице Пограничной, стали хозяйственные постройки в подвале.

    В результате пожарные спасли 70 человек, из них 15 детей. Сообщается, что в 03.54 возгорание удалось ликвидировать.

    Пожарные эвакуировали 70 человек из горящего дома в Петрозаводске

    В настоящее время причины возгорания не известны.

    Накануне стало известно, что две девочки погибли при пожаре в доме в Свердловской области. 

    Автор: Дана Балан
    #пожар #карелия #петрозаводск
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