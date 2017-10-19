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Петрозаводск, 19 октября. Почти 150 мин обнаружены около трассы «Сортавала» в Карелии.

Опасная находка была сделана еще 15 октября. В результате проведения исследований территории было обнаружено 146 взрывных устройства. Предположительно, это минометные мины времен Великой Отечественной войны.

Боеприпасы залегали около горы Хопунвааара, недалеко от 334-го километра трассы «Сортавала» в Питкяранском районе.

Специалисты Карельской республиканской поисково-спасательной службы обезоружили взрывные устройства.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере шесть человек погибли в результате подрыва автомобиля пакистанских служб безопасности в Кветте.