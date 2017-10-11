Тела двух мужчин обнаружили пожарные в сгоревшем доме в Карелии

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Петрозаводск, 11 октября. В ночь на среду в одном из жилых домов в городе Пудож произошел сильный пожар. В огне погибли два человека.

Тела погибших обнаружили пожарные, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Карелия. Известно, что жертвами стали два человека, которые не успели выбраться из горящего дома. Они находились в гостях у хозяина квартиры. Он успел покинуть полыхающее помещение. Мужчина получил ожоги, но остался жив. Одна из причин возгорания — неосторожное обращение с огнем.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства смерти потерпевших. Ведется следствие.