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Lada Priora выехала на встречную полосу и протаранила бензовоз в Карелии
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    Lada Priora выехала на встречную полосу и протаранила бензовоз в Карелии

    15:07  7 Октября 2017
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    Lada Priora выехала на встречную полосу и протаранила бензовоз в Карелии

    Петрозаводск, 7 октября. Легковой автомобиль Lada Priora выехал на встречную полосу в районе Костомукши и столкнулся с бензовозом «Камаз», сообщили в правоохранительных органах Карелии.

    Инцидент произошел накануне. Около пяти часов вечера на технологической дороге около Костомукши Lada Priora выехала на встречную полосу, где совершила лобовое столкновение с бензовозом «Камаз».

    Lada Priora выехала на встречную полосу и протаранила бензовоз в Карелии

    За рулем легкового автомобиля был водитель 1991 года рождения. Его госпитализировали. В настоящее время по факту аварии проводится проверка.

    Ранее лобовое столкновение двух легковых автомобилей произошло в Мурманской области.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #дтп #авария #карелия #бензовоз #лада приора
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