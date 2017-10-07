Lada Priora выехала на встречную полосу и протаранила бензовоз в Карелии

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Петрозаводск, 7 октября. Легковой автомобиль Lada Priora выехал на встречную полосу в районе Костомукши и столкнулся с бензовозом «Камаз», сообщили в правоохранительных органах Карелии.

Инцидент произошел накануне. Около пяти часов вечера на технологической дороге около Костомукши Lada Priora выехала на встречную полосу, где совершила лобовое столкновение с бензовозом «Камаз».

За рулем легкового автомобиля был водитель 1991 года рождения. Его госпитализировали. В настоящее время по факту аварии проводится проверка.

Ранее лобовое столкновение двух легковых автомобилей произошло в Мурманской области.