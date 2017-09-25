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Экс-глава ФССП Парфенчиков вступил в должность главы Карелии
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    Экс-глава ФССП Парфенчиков вступил в должность главы Карелии

    13:38  25 Сентября 2017
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    Экс-глава ФССП Парфенчиков вступил в должность главы Карелии

    Петрозаводск, 25 сентября. Экс-директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Российской Федерации Артур Парфенчиков вступил в должность главы Карелии. Об этом в понедельник сообщила пресс-секретарь Марина Кабатюк. 

    По ее словам, Парфенчиков принес присягу и вступил в должность главы республики.

    Также сообщается, что торжественная церемония инаугурации состоялась в здании Национальной библиотеки Карелии.

    Экс-глава ФССП Парфенчиков вступил в должность главы Карелии

    Напомним, сообщения о том, что 52-летний Парфенчиков может стать главой Карелии появились в феврале текущего года.

    Ранее российские губернаторы прокомментировали сообщения СМИ о возможных отставках. 

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    Автор: Дана Балан
    #карелия #парфенчиков
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