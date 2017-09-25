Экс-глава ФССП Парфенчиков вступил в должность главы Карелии

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Петрозаводск, 25 сентября. Экс-директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Российской Федерации Артур Парфенчиков вступил в должность главы Карелии. Об этом в понедельник сообщила пресс-секретарь Марина Кабатюк.

По ее словам, Парфенчиков принес присягу и вступил в должность главы республики.

Также сообщается, что торжественная церемония инаугурации состоялась в здании Национальной библиотеки Карелии.

Напомним, сообщения о том, что 52-летний Парфенчиков может стать главой Карелии появились в феврале текущего года.

Ранее российские губернаторы прокомментировали сообщения СМИ о возможных отставках.