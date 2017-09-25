Уголовное дело возбуждено в ЯНАО после падения футбольных ворот на ребенка

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Салехард, 25 сентября. На Ямале следствием возбуждено уголовное дело по факту падения футбольных ворот на 11-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по ЯНАО.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью), уточнили в пресс-службе. Установлено, что 16 августа в селе Горки на ребенка упали футбольные ворота. Следователи уже допросили свидетелей инцидента и назначили судмедэкспертизы. Сейчас устанавливается лицо, ответственное за обеспечение безопасности на спортивной площадке.

Как передает URA.RU, во время игры на спортивной площадке один из ребят залез на футбольные ворота, конструкция упала на стоящего рядом мальчика. Пострадавшего доставили в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой.