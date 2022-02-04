Мэр Петрозаводска Любарский сообщил о заражении коронавирусом

Петрозаводск, 4 февраля. Мэр Петрозаводска Владимир Любарский заразился коронавирусом и рассказал об этом стихах своим подписчикам. Соответствующий пост градоначальник опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

К публикации он прикрепил фотографию с градусником, ртутный столбик которого находится на отметке 38 градусов. В комментариях мэр сказал, что дважды прививался от COVID-19. однако это уберегло его от болезни. Публикацию градоначальник подкрепил теплыми пожеланиями подписчикам и стихотворением.

«Доктор строго говорит: "Пациент – у Вас ковид!". Завершает в плюсе мэр пятницу и ПЦР», – написал Любарский.

Недавно коронавирусом заразился народный артист России Борис Щербаков. Болезнь протекала в легкой форме, так как он был вакцинирован. Сейчас известно, что артиста уже отпустили из больницы, а 4 февраля состоится спектакль с его участием.