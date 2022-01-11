Худрук Александринки Валерий Фокин стал председателем Ассоциации национальных театров

Петрозаводск, 11 января. Режиссер Валерий Фокин, являющийся художественным руководителем Александринского театра, возглавил Ассоциацию национальных театров. Объединение было создано в Петрозаводске 10 января, говорится на официальном интернет-портале Республики Карелия.

В команде Фокина будут работать и другие известные личности. В совет вошли режиссер Татарского академического театра Фарид Бикчантаев, худрук Псковского академического театра драмы Дмитрий Месхиев и другие. Ответственным секретарем Ассоциации назначен критик Андрей Пронин, пишет «Культуромания».

«Создание объединения национальных театров – важнейшее событие для российского театрального сообщества, для культурной сферы России», — констатировал художественный руководитель Александринского театра.

Знаменитая актриса Мария Голубкина высказалась на тему финансирования театра. Звезда убеждена, что государственный бюджет не нужно тратить на театральную деятельность.