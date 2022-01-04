Один человек погиб в аварии двух автомобилей под Петрозаводском

Петрозаводск, 4 января. Смертельное ДТП произошло под Петрозаводском на выезде из города. На Вознесенском шоссе столкнулись два автомобиля — Mitsubishi Pajero и KIA. В результате столкновения погиб один человек.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. По словам очевидцев, медики оказывали помощь на обочине одному из пострадавших. Им оказался 33-летний пассажир KIA, которого спасти не удалось.

«На выезде из города, у поворота на Птицефабрику серьезная авария. Одна машина в хлам. Кому-то на обочине делают искусственное дыхание», — написали свидетели в соцсетях.

Этим же вечером в Свердловской области произошла авария с участием автобуса. Транспортное средство съехало в кювет с трассы, однако никто из 40 пассажиров не пострадал.