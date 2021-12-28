Поход в алкомаркет по чужой банковской карте обернулся для жителя Карелии уголовным делом

Петрозаводск, 28 декабря. Жителю Петрозаводска грозит до шести лет лишения свободы за использование чужой банковской карты, которую он нашел на улице. Об этом сообщили в отделении МВД по Республике Карелия.

По данным правоохранителей, подозреваемый воспользовался чужой картой вместо того, чтобы вернуть ее владельцу. Он зашел в ближайший магазин и закупил алкогольных напитков на 2 тыс. рублей. Владелец, увидев оповещение о снятии средств, обратился в полицию.

Спустя некоторое время сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний местный житель. За растрату чужих средств ему грозит до шести лет лишения свободы.

Во избежание подобных ситуаций, найденную банковскую карту необходимо утилизировать. Финансист Валерий Корнейчук рассказал о простых способах их уничтожения, которые не приведут к последствиям.