Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 декабря 03:41
03:41
Происшествия
Три человека получили травмы в результате ДТП на севере Москвы
03:39
Экономика
Экономист Белхароев предрек дефицит нефти в мире из-за ограничений на передвижение товаров
03:37
Политика
Эксперт по геополитике Бартосяк: Польша не может конкурировать с российским «козырем»
03:35
Происшествия
Поход в алкомаркет по чужой банковской карте обернулся для жителя Карелии уголовным делом
03:29
Общество
Депутат Хамзаев предложил запретить чиновникам новогодние поездки за границу
03:25
Политика
МИД России опроверг наличие реальных перспектив отключения страны от SWIFT
03:17
Экономика
Handelsblatt: Германия ждет отключения электричества из-за блокировки «СП-2»
03:09
Спорт
Губерниев назвал мерзавцами журналистов из США, которые раскритиковали российских фигуристок
03:05
Спорт
Российские хоккеисты одержали первую победу на МЧМ-2022
02:58
Политика
Депутат Рады Гончаренко указал на страх Зеленского перед Кадыровым
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Поход в алкомаркет по чужой банковской карте обернулся для жителя Карелии уголовным делом

  /   Обновлено: 28 декабря 2021 03:35
Происшествия
Поход в алкомаркет по чужой банковской карте обернулся для жителя Карелии уголовным делом
pixabay.com

Петрозаводск, 28 декабря. Жителю Петрозаводска грозит до шести лет лишения свободы за использование чужой банковской карты, которую он нашел на улице. Об этом сообщили в отделении МВД по Республике Карелия.

По данным правоохранителей, подозреваемый воспользовался чужой картой вместо того, чтобы вернуть ее владельцу. Он зашел в ближайший магазин и закупил алкогольных напитков на 2 тыс. рублей. Владелец, увидев оповещение о снятии средств, обратился в полицию.

Спустя некоторое время сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний местный житель. За растрату чужих средств ему грозит до шести лет лишения свободы.

Во избежание подобных ситуаций, найденную банковскую карту необходимо утилизировать. Финансист Валерий Корнейчук рассказал о простых способах их уничтожения, которые не приведут к последствиям.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Поход в алкомаркет по чужой банковской карте обернулся для жителя Карелии уголовным делом
уголовное дело карелия петрозаводск банковская карта
Комментировать