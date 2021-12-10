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Карельские спасатели не дали погибнуть замерзающим в лесу рыбакам

Общество
Карельские спасатели не дали погибнуть замерзающим в лесу рыбакам
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Петрозаводск, 10 декабря. Четверо рыбаков едва не замерзли насмерть в Кемском районе Карелии из-за сломанного болотохода. Погибнуть мужчинам не дали члены республиканской поисково-спасательной службы.

Инцидент произошел недалеко от карельской реки Мягерка. Попавшие в безвыходную ситуацию рыбаки успели вовремя сообщить спасателям о произошедшем. К счастью, сотрудникам Кемского поисково-спасательного отряда удалось оперативно найти мужчин и доставить их домой.

В Хабаровском крае косуля оказалась в беде, застряв в замерзающей реке недалеко от поселка Заветы Ильича. Спасти испуганное животное поспешили проезжавшие мимо на лимузине местные жители. Мужчины вытащили зверя, после чего отогрели внутри автомобиля.

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