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Рабочие в Карелии по ошибке снесли не тот дом

  /   Обновлено: 08 декабря 2021 05:54
Происшествия
Рабочие в Карелии по ошибке снесли не тот дом
pixabay.com

Кондопога, 8 декабря. Подрядчик допустил ошибку и случайно снес не тот дом в Кондопоге. К счастью, оба здания считались аварийными и были расселены.

Рабочие должны были демонтировать здание, расположенное по Новокирпичной улице, дом 17. Однако вместо этого они решили избавить город от дома №28, передает «Кондопожский край».

Оба здания давно числились аварийными, однако второй дом не попал в программу расселения жилья. Из-за этого его должны были снести позже, но сам он считался заброшенным. Местная администрация уже признала ошибку подрядчика.

В Ростове-на-Дону продолжается поиск подрядчика, который готов демонтировать здание в центре города. Речь идет о многоквартирном доме, построенном в 1917 году.

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