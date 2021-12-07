Водитель сбил маленького ребенка и скрылся с места ДТП в Петрозаводске

Петрозаводск, 7 декабря. Автомобилист сбил одиннадцатилетнюю девочку. ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе на Сортавальской улице.

Известно, что автомобилист направлялся в сторону улицы Ровио. Девочка перешла через проезжую часть по пешеходному переходу, слева направо по движению машины. Видео с места событий оказалось в Сети. На кадрах видно, что водитель совершил наезд, и ребенок упал под колеса машины.

По словам очевидцев, ребенок испытал травматический шок, но от госпитализации отказался. Шофер же скрылся с места происшествия даже не предложив девочке помощь.

Ранее на пешеходном переходе в Екатеринбурге пострадала 16-летняя девушка. Водитель Toyota Corolla не уступил дорогу, в результате чего пострадавшая получила травму головы.