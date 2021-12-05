Власти Карелии рассчитывают привлечь в регион до 20 новых арктических резидентов

Санкт-Петербург, 5 декабря. Власти Карелии в ближайшие 1,5 года хотят привлечь в регион до 20 новых арктических резидентов. Об этом сообщил ТАСС на международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» глава республики Артур Парфенчиков.

Сейчас в Карелии зарегистрированы 33 резидента Арктической зоны. Еще 40 предпринимателей зарегистрировались на арктическом портале.

«Мы предполагаем, что еще 15-20 резидентов нам удастся в ближайшие год-полтора привести. Это может быть не такие крупные проекты, [хотя] у нас сейчас есть в проработке в конкретной фазе переговоров серьезный проект в обрабатывающей промышленности», — отметил Парфенчиков.

По его словам, упомянутое производство сопоставимо по объему инвестиций с проектом строительства целлюлозного завода «Сегежа Запад», то есть на уровне 80-90 млрд рублей.

Заместители председателей правительства, которые курируют определенные федеральные округа, изучили ключевые проблемы в подотчетных субъектах. Одну из ключевых проблем — сложности на рынке труда — особенно выделили в Карелии.