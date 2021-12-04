Три бригады медиков выехали на помощь упавшему на дорогу жителю Петрозаводска

Петрозаводск, 4 декабря. Житель Петрозаводска неожиданно почувствовал себя плохо и упал на проезжую часть. Прохожие вызвали скорую помощь и оттащили пешехода на тротуар.

Инцидент произошел около 18:00 3 декабря. Камеры наружного наблюдения зафиксировали момент падения мужчины на Карельском проспекте. Судя по записи, местный житель почувствовал себя плохо у тротуара.

Прохожие помогли пострадавшему добраться до безопасной зоны, а затем вызвали скорую. Прибывшие к месту случившегося медики попытались оказать ему помощь. Позже их сменила другая бригада врачей. Следом к Карельскому проспекту приехала реанимация.

Причиной падения, по предварительным данным, стало не ДТП, в отличие от случая в Нижнем Новгороде. Местный велосипедист получил травмы после столкновения с фурой. Путешественник отделался ушибами плеча, колена и локтя. После аварии передвигаться мужчине стало труднее.